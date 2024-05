Aggiornamento GPS 2024-2026, pubblicata ordinanza: valutazione dei titoli

Gps 2024/2026, pubblicata finalmente l’ordinanza ministeriale tanto attesa: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di oggi, lunedì 20 maggio alle 23.59 di lunedì 10 giugno.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

L’Art. 8: Valutazione dei titoli

L’articolo 8 dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 riguarda la valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di prima e seconda fascia. Ecco un riassunto dei principali punti:

Graduazione degli Aspiranti: Gli aspiranti sono graduati in base ai titoli posseduti, specificati negli allegati A/1 fino a A/10, che coprono diverse fasce e ordini di insegnamento (infanzia, primaria, secondaria, ITP, sostegno, personale educativo). Dichiarazione dei Titoli: Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Titoli di Servizio: I titoli di servizio sono valutati secondo le disposizioni dell’articolo 15. Calcolo dei Punteggi: Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA sono valutati per un massimo di 66 punti e non sono computati per le supplenze sul sostegno. Valutazione dei Titoli: Gli uffici scolastici territorialmente competenti valutano i titoli dichiarati, anche delegando scuole polo per specifiche classi di concorso, per evitare difformità nelle valutazioni. Rettifica dei Punteggi: In caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici rettificano il punteggio o escludono l’aspirante dalla graduatoria. Controlli dei Titoli: La scuola dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro controlla tempestivamente le dichiarazioni presentate. Convalida dei Dati: Se i controlli sono positivi, il dirigente scolastico comunica l’esito all’ufficio competente, che convalida i dati e ne dà comunicazione all’interessato. Requisiti e Titoli: Gli aspiranti devono dichiarare tutti i titoli posseduti entro la data di scadenza delle domande, senza produrre certificazioni, tranne per i titoli di studio conseguiti all’estero e i servizi prestati in altri Paesi, per cui è necessaria la produzione della rispettiva documentazione a pena di esclusione.

L’articolo 8 quindi stabilisce le linee guida per la dichiarazione e la valutazione dei titoli necessari per l’inserimento nelle GPS, garantendo trasparenza e uniformità nel processo di graduazione degli aspiranti​.

LEGGI L’ORDINANZA