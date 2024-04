Aggiornamento GPS 2024-2026, si parte nella settimana che va dal 15 al 20 aprile

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sull’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle Gps 2024-26.

1) I docenti già inseriti per l’anno scolastico 2023/2024 in elenco aggiuntivo I fascia perché abilitati o specializzati, dovranno fare un nuovo inserimento nelle GPS I fascia o un semplice aggiornamento della propria posizione?

Nella procedura di compilazione della domanda, gli aspiranti già inseriti in I fascia GPS negli elenchi aggiuntivi dell’anno 2023/2024, dovranno semplicemente aggiornare la domanda dell’inserimento in GPS I fascia già avvenuto in elenco aggiuntivo. Potranno far valere l’abilitazione conseguita come titolo per le altre classi di concorso.

2) Sono abilitata con il concorso ordinario 2020 in A017 per la scuola secondaria di II grado, potrò far valere questa mia abilitazione per inserirmi in GPS I fascia anche per A001?

Con il DM 255 del 22 dicembre 2023 per la revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, l’abilitazione per la classe di concorso A017 ( Disegno e Storia dell’Arte), dà diritto ad avere l’abilitazione anche per la classe di concorso A001 ( arte e immagine scuola secondaria I grado), quindi il docente già abilitato per l’A017 potrà inserirsi in GPS I fascia anche per l’A001.

3) Sono iscritta al quarto anno di Scienze della Formazione primaria e ho conseguito 162 CFU, potrò iscrivermi in II fascia GPS della scuola primaria EEEE e dell’Infanzia AAAA?

Per inserirsi nella seconda fascia GPS Infanzia e Primaria è sufficiente essere iscritti almeno al terzo anno accademico e avere conseguito almeno 150 CFU. QUindi nel caso in specie la risposta è affermativa.