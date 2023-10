Aggiornamento GPS 2024, è partito il confronto sulle nuove regole

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sull’aggiornamento GPS 2024.

1) Il rinnovo delle future GPS consentirà il cambio di provincia e in tal caso per quanti anni si deve permanere nella nuova provincia?

Il prossimo anno, presumibilmente a maggio 2024, si potranno aggiornare le GPS anche richiedendo, per chi è già inserito in una provincia X, il trasferimento in un’altra provincia Y. Per il momento la permanenza dovrebbe essere lunga tre anni (2024-2025; 2025-2026 e 2026-2027), ma la richiesta unanime dei sindacati è quella di allineare l’aggiornamento delle GaE e delle GPS, facendole durare per un biennio.

2) Tutti coloro che stanno svolgendo il TFA per la specializzazione del sostegno, potranno utilizzare, il titolo, che acquisiranno a giugno/luglio 2024, per inserirsi in prima fascia GPS per la classe di concorso sostegno?

Se, come è auspicabile, ci sarà l’aggiornamento delle GPS, allora sarà consentito, ai futuri specializzandi, l’inserimento in prima fascia sostegno delle GPS con riserva. Poi, non appena sarà conseguito il titolo, verrà aperta la sezione per lo scioglimento della riserva.

3) Se un aspirante docente si trova in seconda fascia per una classe di concorso X della secondaria, ma nel frattempo ha conseguito due abilitazioni per le classi di concorso Y e Z (della scuola secondaria), può fare valere un certo punteggio per le due abilitazioni per la classe di concorso X?

Ebbene sì, le due abilitazioni Y e Z, oltre ad essere titolo di accesso per la prima fascia delle classi di concorso Y e Z, andranno a valere 3 punti per ogni abilitazione, per la classe di concorso X di seconda fascia.