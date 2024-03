Aggiornamento GPS 2024, entro fine marzo l’avvio della procedura: ecco come inserire servizi e titoli – DIRETTA ore 14:00

Entro la fine del mese di marzo e procedendo nella prima decade di aprile si potranno aggiornare le Graduatorie Provinciali per le supplenze, note come GPS 2024-2026. La data presumibile per l’avvio dell’aggiornamento delle GPS potrebbe essere dal 25 marzo al 13 aprile 2024, oltre all’aggiornamento per le supplenze annuali fino al 31 agosto 2025 o al 30 giugno 2025, si dovranno aggiornare anche le graduatorie di Istituto di II e III fascia con la scelta di 20 scuole della provincia scelta per il biennio 2024-2026. Di questo e tanto altro parleremo nella DIRETTA de La Tecnica Risponde Live di venerdì 8 marzo alle 14:00. Condurrà la diretta, trasmessa nei canali social Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, Daniele di Frangia, interverranno, in qualità di esperti di legislazione scolastica, l’avv. Dino Caudullo e il prof. Lucio Ficara.

Inserimento titoli o servizi

È importante sapere che con l’aggiornamento delle GPS sarà possibile dichiarare nuovi titoli o servizi svolti dopo il 31 maggio 2022, data di chiusura della domanda dell’aggiornamento biennale 2022/2023 e 2023/2024, oppure si potranno dichiarare titoli o servizi che non erano stati dichiarati precedentemente per una dimenticanza o per un semplice errore di compilazione della domanda passata.

Abilitazione e inserimento con riserva

Per coloro che si abiliteranno attraverso un percorso abilitante di 60 CFU o che comunque conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento dopo la scadenza della domanda sarà data l’opportunità, come per altro a coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno, di inserirsi in I fascia con riserva. Tale riserva sarà poi sciolta nel periodo di luglio 2024. Non è al momento certo che ci possano essere altri inserimenti con riserva, ma sono in tanti a chiedere l’iserimento con riserva per coloro che si diplomano o laureano dopo la scadenza della domanda ma comunque entro il giugno/luglio 2024. In particolare gli ITP che entreranno per l’ultima volta con il diploma, sperano di potere entrare con riserva in attesa degli esami di Stato della scuola del secondo ciclo.

Scelta delle 20 scuole per le GI

Entro la scadenza dell’aggiornamento delle GPS sarà necessario rinnovare anche la scelta delle 20 scuole per le Graduatorie di Istituto. Tale scelta avrà valore per l’intero biennio 2024/2025 e 2025/2026. Ricordiamo che la prima fascia delle GI è riferito ai docenti inseriti in GaE, la II fascia delle GI è riferito a coloro che sono in I fascia GPS e la III fascia GI è riferito a coloro che sono inseriti in II fascia GPS. Chi è inserito con riserva in GPS, risulterà inserito con riserva anche in GI.

Valutazione dell’abilitazione 30/36/60 CFU in altre GPS

Bisogna sapere che per quanto disposto dalla bozza di aggiornamento GPS, avere l’abilitazione per una specifica classe di concorso XXXX dà per esempio diritto ad un punteggio aggiuntivo per altre classi di concorso YYYY di seconda fascia per esempio, ma è necessario che il titolo sia realmente acquisito alla data di scadenza delle domande. Sarà praticamente impossibile che entro aprile i percorsi abilitanti di 30/36/60 CFU siano già conseguiti.