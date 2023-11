Aggiornamento GPS 2024, probabile riapertura con novità: le ultime dal Ministero – DIRETTA ore 16,00

Una delle principali problematiche riguardanti l’aggiornamento delle GPS per maggio 2024 è quella riferita allo strumento legislativo da utilizzare per questa importante procedura. Di questo si è parlato ieri, 8 novembre, nell’incontro tra i sindacati e il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche se l’incontro è stato interlocutorio, sembrerebbe esserci una apertura da parte dell’Amministrazione per prorogare l’Ordinanza Ministeriale n.112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, ma con qualche significativa modifica.

Di questo si parlerà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 9 novembre, alle ore 16,00. Ospiti dell’incontro Patrizia Giovannini della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile come sempre sui canali social della Tecnica della Scuola, Facebook e YouTube.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Chiesta proroga OM per aggiornamento

L’incontro tra sindacati e il Capo di gabinetto dott. Giuseppe Recinto, la dott.ssa Carmela Palumbo, il dott. Greco e il Dirigente dell’ufficio Legale del MIM, il dott. Cerrone, ha avuto come unico tema di confronto l’aggiornamento delle GPS in scadenza nel 2024.

Tra i punti principali di discussione c’è la richiesta di comprendere quale sarà la procedura di riapertura delle GPS e in particolare quali saranno i criteri di accesso per i docenti neolaureati, non inseriti nelle GPS del biennio 2022/2023 e 2023/2024, in attesa di conseguire i 30 CFU del famoso DPCM del 25 settembre 2023.

I sindacati, unitariamente, hanno richiesto la proroga della modalità di riapertura delle GPS tramite Ordinanza Ministeriale al posto di un regolamento.

Tempi stretti e rivisitazione OM 112/2022

Nell’incontro con i sindacati l’Amministrazione ha sentito con attenzione tutti gli interventi sindacali volti a sottolineare le criticità emerse in questo ultimo biennio dalla procedura di utilizzo delle GPS. Si è chiesto di limitare le sanzioni degli aspiranti ritenuti rinunciatari per non avere espresso qualche preferenza, si è anche parlato di possibile ripescaggio degli aspiranti supplenti nel caso non abbiano ottenuto supplenza nel primo turno per non avere messo tutte le preferenze possibili. Si è sottolineato il problema, ancora irrisolto, dei completamenti per chi è soddisfatto su spezzone.

Il Capo di Gabinetto Recinto, di fronte all’unitarietà delle richieste ha convenuto di procedere con la proroga dell’ordinanza ministeriale n.112 del 2022 in misura straordinaria, sia pur per un solo anno, nell’attesa della definizione e revisione del regolamento.

L’amministrazione ha anche spiegato tramite l’avvocato Cerrone , che non ci sarebbero tempi adeguati a prevedere il rifacimento di una nuova ordinanza e che lo strumento legislativo di una nuova OM implicherebbe una maggiore tempistica anche rispetto allo stesso regolamento , ha tuttavia accettato di apportare alcune piccole modifiche all’ OM tramite Note esplicative o attraverso le istruzioni operative.

Nuovi incontri per rimodulare nuove regole GPS

Nelle prossime settimane ed entro la fine dell’anno 2023, dovranno essere fissate, con incontri tra Amministrazione e sindacati, le nuove regole per rinnovare e quindi prorogare l’OM 112/2022. Sarà importante seguire la rimodulazione delle sanzioni per coloro che rinunceranno ad indicare alcune preferenze e la correlata modifica dell’algoritmo, poi sarà fondamentale capire quali saranno i requisiti per entrare in GPS II fascia e come i percorsi abilitanti interferiranno sulle graduatorie provinciali per le supplenze.