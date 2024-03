Aggiornamento Gps 2024, quando avverrà? Pascarella (Flc Cgil): “a cavallo tra marzo e aprile. Speriamo in qualche giorno in più”

I docenti di tutta Italia in queste ore si stanno chiedendo quando avverrà il fatidico aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) per poter inoltrare la domanda.

Intervenuta in una nostra diretta sull’argomento, Manuela Pascarella, responsabile reclutamento Flc Cgil, risponde così per chiarire la questione: “È la domanda dell’anno. Ci dicono che saranno aggiornate a cavallo, più o meno, tra marzo e aprile. Questo è il periodo che ci aspettiamo. Speriamo che non ci siamo quelle eccessive sovrapposizioni perché bisogna aiutare le persone a fare la domanda e a farla bene. Per questo dovrebbero essere almeno 20 giorni. Se faccio due conti, però, ci troviamo a cavallo della Pasqua, ogni volta ci troviamo in periodi di festività, di trasferimenti delle persone. Mi auguro che quei 20 giorni minimi previsti dall’ordinanza possano diventare qualcosa di più”.

Inoltre, l’esperta aggiunge: “C’è anche da tenere in considerazione la partenza di questi corsi abilitanti. Ovviamente stiamo chiedendo che si concludano entro giugno per far sì che la lentezza dei due ministeri non ricada nelle persone che oggi si iscrivono per ritardi non volontari. Queste persone devono concludere il loro percorso abilitante entro giugno per potersi iscrivere in prima fascia”.

Modalità presentazione domanda

I candidati al fine di presentare la domanda di aggiornamento o trasferimento nella GPS di altra provincia, devono presentare la domanda a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’O.M. sul Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it – e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle domande. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.