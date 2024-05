Aggiornamento graduatorie Gps 2024, tutte le novità su corsi abilitanti e titoli esteri – Rivedi la Diretta

Gps 2024/2026, verso l’ordinanza ministeriale: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

Gps 2024/2025, probabile data di apertura 20 maggio

Ieri, 15 maggio, come sappiamo, si è svolto un incontro politico al Ministero sulle Gps. Secondo fonti ministeriali, la data probabile per l’apertura delle domande per l’aggiornamento delle Gps è il 20 maggio. Si tratta, però, di un’ipotesi: manca ancora la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.

Come avevamo scritto, i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda degli Insegnanti avevano chiesto un confronto politico al ministero dell’Istruzione e del Merito sui seguenti punti:

– disposizioni relative all’inserimento nella 1 fascia delle GPS con riserva;

– disposizioni relative all’attribuzione dei contratti di supplenza agli aspiranti inseriti nella 1 fascia delle GPS con riserva.

Durante l’incontro al Ministero, si è parlato degli inserimenti con riserva in prima fascia di soggetti che avrebbero potuto conseguire l’abilitazione nel corso dei prossimi mesi e di far inserire a pettine i docenti con titolo di abilitazione o specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento e di dare loro i contratti di supplenza.

Dei temi del confronto e delle novità scaturite, si è parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 16 maggio alle ore 16,00. Ospite Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile come di consueto, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

✅ (22:15) È già ufficiale la data del 20 maggio per l’inizio dell’aggiornamento delle GPS? O per ora è solo una data molto probabile?

✅ (27:50) vorrei porre un tema sui percorsi abilitanti:siamo certi che le università siano la soluzione migliore per abilitare docenti?I posti rispettano davvero i fabbisogni territoriali? Ho dubbi

✅ (30:20) se non vengo ammessa al percorso 60cfu dell’università dove ho scelto la provincia per l’iscrizione in GPS che alternative ho per abilitarmi nel prossimo biennio?

✅ (32:05) si può fare domanda in ordini diversi giusto? Pertanto, se io docente di lettere faccio domanda per la A11, posso farla anche per A22?

✅ (34:25) si può fare l’iscrizione al tfa sostegno e contemporaneamente al corso per i 60 cfu?

✅ (35:05) Ci sentiamo danneggiati noi precari storici con più di 3?anni di servizio. Ora con questa manovra dei ministeri MIM E MIUR ci scavalcheranno migliaia di persone che non hanno mai messo piede in classe. Noi che abbiamo titoli italiani che fine faremo.

✅ (36:00) Laurea magistrale febbraio 2024 A48/49 posso inserirmi in gps?

✅ (38:00) Potete fare chiarezza. L’abilitazione come titolo culturale su Tab 7 sostegno…vale 24 o 24+12?

✅ (39:25) C’è possibilità che si possa ritornare alla terza bozza?

✅ (39:45) noi precari con anni di servizio siamo rimasti ingabbiati senza abilitazione! perchè non fare anche noi abilitare con i 30 cfu solo on line?

✅ (40:40) mi spiegate il motivo di fare abilitare chi ha già una abilitazione o un tfa? noi cosa facciamo? rischiamo di non lavorare!

✅ (42:05) i corsi 30cfu per abilitati e specializzati sono in chiusira. Alcuni atenei stanno modificando i calendari per finire entro la chisura delle GPS e far valere i 24 punti. Altri NO. il MIM può aiutarci?

✅ (42:45) Sarebbe bene chiarire perché sono partiti i percorsi abilitanti per chi ha già abilitazione su sostegno e per i precari questi corsi non sono mai partiti. Come si risolve questo pasticcio?

✅ (46:10) quindi per noi triennalisti iniziano adesso per poi proseguire in estate opoure direttamente a settembre?

✅ (47:15) Come si giustifica l’ esclusione degli itp dal punteggio dei percorsi abilitanti?

✅ (49:35) Chi consegue i 30 cfu entro il 9 giugno può inserirsi in prima fascia gps 2024-2026?

✅ (50:15) Quindi essendo docente di scienze motorie su classe A0048e A0049 non avendo partecipato al concorso primaria posso iscrivermi in gps primaria per educazione motoria?

✅ (51:30) Come funzionerà l immissione in ruolo da gps sostegno? Ci sarà?

✅ (53:05) Noi stiamo semplicemente dicendo che per chi come me è precaria storica , non sono partiti i corsi abilitanti, mentre sono partiti per chi ha già abilitazione e per chi è specializzati sostegno?

✅ (55:40) possiamo dire che un neolaureato, che ha solo 24 cfu e 0 mesi di servizio, non ha alcuna chance di entrare nei percorsi abilitanti per chissà quanti anni? Nemmeno i concorsi dal 2025 potremmo provare

✅ (57:10) iscrivendomi in 2^ fascia sostegno i servizi e i titoli precedenti saranno già presenti nella tab 8 in domanda o sono da caricare manualmente tutto sulla nuova CDC tab 8?