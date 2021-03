Aggiornamento III fascia Ata, la petizione per spostare la domanda a giugno

Spostare a giugno la domanda di aggiornamento di terza fascia per il personale ATA così da poter caricare per intero il punteggio acquisito. È la petizione lanciata su Change.org che ha già raccolto oltre 15mila firme.

“Tanti lavoratori stanno facendo sacrifici lavorando in zone molto lontane da casa per uno stipendio misero – si legge nella petizione – e per poter acquisire punteggio da poter inserire nella domanda di aggiornamento”.

“La domanda a marzo e’ un’ingiustizia, fateci finire l’anno scolastico e fateci finire i corsi regionali a cui stiamo partecipando. Nel pieno della pandemia non possiamo ingolfare sindacati e patronati per fare la domanda!”

Il link della petizione

