Aggiornamento, trasferimento e nuova inclusione GPS 2024-26: presentazione domande ad aprile, le riserve si sciolgono a luglio

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sull’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle Gps 2024-26.

1) Con un diploma dell’Istituto Tecnico per Geometra preso nel lontano anno scolastico 1990/1991, posso inserirmi per la prima volta nelle GPS? Non ho mai conseguito 24 CFU per l’insegnamento e non sono abilitata all’insegnamento.

Si, potrai inseriti per la prima volta nelle GPS del biennio 2024-2026. Quindi anche se non già inserita, potrai fare un nuovo inserimento per la classe di concorso B-14 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni). Si tratta di un inserimento in II fascia GPS come ITP. Per la scelta delle 20 scuole per inserirsi in graduatoria di istituto, si consiglia di inserire gli Istituti tecnici settore: Tecnologico; indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio e Istituti Professionali settore Industria e Artigianato; indirizzo: Produzioni industriali e artigianali ; Articolazioni: “Industria” e “Artigianato”.

2) Sono in attesa della graduatoria definitiva del concorso a cattedra di scienze motorie per la primaria, probabilmente non sarò vincitrice del concorso ma ho superato le prove concorsuali con il minimo, potrò inserirmi in I fascia GPS per la classe di concorso EEEM?

Certamente, qualora otterrai l’abilitazione in EEEM attraverso il concorso a cattedra, come previsto dall’art.10, comma 8, del DM 80/2022, quindi attestato dall’USR di riferimento, potrai inserirti in I fascia GPS. Se ancora non si è in possesso dell’abilitazione, si potrà entrare in I fascia GPS EEEM con riserva. Vale la pena ricordare che l’OM sull’aggiornamento delle GPS 2024-2026 prevede l’introduzione di una nuova classe di concorso con il codice EEEM che sarebbe l’insegnamento delle scienze motorie alla scuola primaria.

3) Con la supplenza 2023/2024 sono tre anni continuativi che insegno, senza titolo di specializzazione, su un posto di sostegno alla scuola secondaria di I grado. Le nomine che ho avuto sono annuali da graduatorie incrociate delle GPS. Con questa situazione potrò entrare in II fascia GPS ADMM?

Nelle GPS II fascia ADMM possono inserirsi aspiranti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado (secondaria I grado) e siano in possesso del titolo di accesso alle GPS di II fascia. Per quanto riguarda le tre annualità dobbiamo specificare che per annualità si intende un servizio, anche non continuativo di almeno 180 giorni oppure un servizio continuativo che vada almeno dall’1 febbraio fino al termine delle lezioni con scrutini compresi. L’anno in corso, almeno di colpi di scena dell’ultimo secondo, non dovrebbe rientrare nel computo delle tre annualità.