Aggressione liceo Firenze, un’utente: “ringraziare pubblicamente la docente che è andata in soccorso degli studenti. E il ministro dell’Istruzione non interviene?”

Aggressione liceo Firenze, un’utente: “ringraziare pubblicamente la docente che è andata in...

Nella mattinata di sabato 18 febbraio, davanti al liceo classico Michelangelo di Firenze, alcuni studenti dell’istituto sarebbero stati aggrediti da persone esterne alla scuola. Ad intervenire anche un’insegnante dell’istituto. E sull’accaduto ci sarebbero dei video che stanno circolando sui social. E grazie proprio a queste immagini pare siano stati identificati come responsabili sei membri del movimento giovanile Azione Studentesca, vicino a Fratelli d’Italia.

A commentare l’accaduto in questi giorni sono stati molti membri dell’opposizione politica, da Fratoianni (SI), al Movimento 5 Stelle, dalla candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein a Gabriele Toccafondi, ex sottosegretario al ministero dell’Istruzione.

La faccenda ha avuto anche molta risonanza sul web dove in tanti stanno commentando l’accaduto. Tra questi, un tweet è ormai diventato popolare. Si tratta dello sfogo di un’utente che ha scritto: “Vorrei spendere due parole e ringraziare pubblicamente la professoressa che durante l’attacco fascista agli studenti di Firenze è corsa in loro soccorso. Trovo così simbolico che fosse “armata” solo dei propri libri. Almeno per lei due parole del Ministro dell’Istruzione no?”

Un commento provocatorio che si associa agli altri dell’opposizione che aspettano una reazione da parte del Governo.

Vorrei spendere due parole e ringraziare pubblicamente la professoressa che durante l’attacco fascista agli studenti di Firenze è corsa in loro soccorso.

Trovo così simbolico che fosse “armata” solo dei propri libri.

Almeno per lei due parole del Ministro dell’Istruzione no? — Laura (@laura_lavespa) February 20, 2023

Le parole di alcuni esponenti di FdI

Al momento, a commentare l’accaduto sono stati solo il coordinato fiorentino di FdI, Jacopo Cellai che in un comunicato ha espresso rammarico per gli scontri avvenuti e ha condannato genericamente ogni forma di violenza da chiunque esercitata; e il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, che ha dichiarato: “episodi di violenza politica sono sempre da condannare”.