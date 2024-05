Al ‘Festival del Premio Letteratura Ragazzi’ sono gli studenti che votano il libro più bello

È iniziata a Cento, in provincia di Ferrara, il 29 aprile scorso, e si concluderà il 4 maggio, la quarantacinquesima edizione del Festival del Premio Letteratura Ragazzi, il più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, come sottolineato dal sito del Comune di Ferrara. Nato nel 1978, il Premio è riservato a libri di lingua italiana, anche tradotti, destinati a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, con lo scopo primario di promuovere la lettura, proponendo letteratura di qualità che affronta i temi più vari e legati all’universo dell’infanzia e della prima adolescenza, investendo sulla formazione dei più giovani, per formare cittadini consapevoli e liberi.

Le terne finaliste sono due, una dedicata alla scuola primaria, l’altra alla secondaria di primo grado. I sei libri finalisti sono stati selezionati alla fine dell’anno scorso da una giuria tecnica, ma i vincitori saranno scelti dai ragazzi destinatari delle storie. È proprio questa la particolarità del Premio letterario di Cento, dare l’ultima parola ai giovani lettori, a migliaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia dagli otto ai 13 anni che, guidati nella lettura dai loro docenti, sceglieranno i vincitori di questa edizione 2024.

Le tematiche trattate dai libri finalisti sono strettamente legate al vissuto di molti tra i ragazzi che li leggeranno: è il caso di “Da qui si vede il mondo intero”, di Enne Koens, che narra di una ragazzina che abita in un triste palazzone con una madre che sente estranea, lontana. Il tema della mancanza è al centro del racconto e si sviluppa attraverso un percorso di ricerca fatto di domande alle quali non è sempre possibile dare risposte. Nel caso di “Syberia” di Guido Sgardoli, la motivazione della giuria sottolinea il pregio del volume che è quello di fornire chiavi di interpretazione emozionali e poi propriamente critiche dei nodi esistenziali che sempre accompagnano ogni crescita.

In costante aumento – come scrivono gli organizzatori sulla locandina dell’evento – i numeri della Giuria Popolare, che in questa edizione ha raggiunto i 14.000 ragazzi, provenienti da tutta Italia.

Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Il Festival del Premio letterario ha l’obiettivo di promuovere la lettura tra i più giovani, anche attraverso l’acquisto di migliaia di copie di libri da regalare alle scuole di tutta Italia, contribuendo così al mercato dell’editoria e premiando gli autori vincitori. Lo slogan dell’evento è, infatti: “Premia chi scrive, vince chi legge”.

Il programma prevede 5 giorni ricchi di eventi che si svolgeranno nel centro storico della città di Cento: incontri con scrittori, spettacoli, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, convegni, seminari e letture per bambini.