Al via Futura, il progetto per il contrasto alla povertà educativa rivolto alle giovani tra i 13 e i 24 anni

Al via Futura, il progetto per il contrasto alla povertà educativa rivolto...

Ha preso forma il progetto pilota FUTURA, volto al contrasto della povertà educativa. Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e Yolk, in collaborazione con Intesa Sanpaolo si sono unite per agevolare ragazze e giovani donne che vivono in condizioni di svantaggio economico per far fiorire talenti e aspirazioni nei percorsi scolastici, in quelli lavorativi e di conciliare, in alcuni casi, il percorso professionale con la maternità.

Il progetto consta di trecento doti educative e percorsi di accompagnamento personalizzati per ragazze e giovani tra i 13 e i 24 anni in tre territori svantaggiati a livello socio-economico nelle città di Napoli, Roma e Venezia. Obiettivi il sostegno al conseguimento del titolo di studio o al reinserimento in un percorso formativo, il percorso di professionalizzazione ed emancipazione, e un sostegno specifico a giovani mamme per l’accesso al mondo del lavoro e la cura dei figli.

Il fenomeno della povertà, oggi in Italia colpisce più di 2 milioni di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che sono esposti a questo svantaggio nel loro percorso educativo verso l’età adulta. Secondo gli indicatori, il quadro degli ultimi dieci anni non è molto migliorato, colpa delle politiche che non sembrano state efficaci e senza riuscire a ridurre i divari del Paese.

I dati parlano di 870mila ragazze e giovani donne tra i 15 e i 29 anni, più di 1 su 5 che si trovano a far parte della categoria dei NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione), un 3% in più rispetto ai coetanei uomini. La disparità emerge poi tra i 25 e i 34 anni, quando il 23% delle donne risulta inattiva e tra le giovani madri solo una su due risulta occupata. Una condizione certamente influenzata dalla presenza, in molti casi, dei figli.

Anche i titoli di istruzione influiscono, visto che si passa da un terzo di occupate con la licenza media al 71,3% con la laurea. Percentuali che in questo caso cambiano di poco anche con la presenza di figli.

Le ragazze sono maggiormente iscritte ai licei (60% rispetto al quasi 40% maschile), mentre risultano in minoranza negli istituti tecnici (30%) e professionali (42%). Solo 1 su 6 è laureata in una delle aree STEM.

Nel progetto FUTURA saranno presenti 300 piani educativi personalizzati, sostenuti ciascuno da una dote educativa individuale assegnata, definita dai bisogni di ciascuna persona e prevedono la fornitura di beni o servizi come l’acquisto di libri, kit scolastici o strumenti necessari al percorso formativo, le spese di trasporto per raggiungere le sedi di studio, il pagamento delle rette scolastiche o dei corsi di formazione e di servizi di consulenza.

Con l’aiuto di un Comitato scientifico composto da esperti del settore, ci sarà anche un piano specifico di valutazione dell’impatto concreto degli interventi sul percorso educativo e di emancipazione delle giovani coinvolte.

Il progetto FUTURA si può sostenere anche con un contributo concreto attraverso la piattaforma di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo, alla pagina

www.forfunding.it/progettofutura