Al via “Immagina”, il programma nazionale di educazione civica, aperto a tutte le scuole e volto a promuovere la pace

Si svolgerà venerdì 30 agosto, dalle 16,00 alle 18,00 la presentazione di “Immagina”, il nuovo Programma nazionale di educazione civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace sui passi di Francesco, promosso dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, aperto alle scuole di ogni ordine e grado e con oltre 500 docenti e dirigenti scolastici iscritti.

Il seminario (questo il link per iscriversi https://bit.ly/3WWhqAj darà avvio a questo percorso didattico rispondendo alle tre domande che è bene porsi all’inizio di ogni anno scolastico: cosa dobbiamo continuare a fare? Cosa dobbiamo abbandonare? Cosa dobbiamo inventare in modo creativo?

Nel corso del seminario interverranno tra gli altri: Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Dirigente Scolastica dell’ITTS “A. Volta” di Perugia; Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Flavio Lotti, Coordinatore del Programma “Immagina”; Marco Mascia, Coordinatore della Rete delle Università per la Pace (RUniPace); Massimiliano Tarozzi, prof. di Pedagogia Generale, Università di Bologna; fra Simone Tenuti, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e Jean Fabre, esperto delle Nazioni Unite.

“Di fronte alle tragedie di Gaza, dell’Ucraina e di tante altre parti del mondo”, ha dichiarato Flavio Lotti, Coordinatore del programma “Immagina”, “la scuola è chiamata a fare un grande esercizio collettivo di educazione civica per imparare tutti a ripudiare la guerra e a fare la pace”.

Il Seminario è organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e Rete delle Università per la Pace (RUniPace).