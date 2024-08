Al via la rilevazione dell’indennità di sostituzione del DSGA, scadenza 30 settembre 2024

Al via la rilevazione dell’indennità di sostituzione del DSGA, scadenza 30 settembre...

Da ieri, 1° agosto, è attiva la funzione per la rilevazione per la quantificazione degli oneri afferenti all’indennità di sostituzione del DSGA – a.s. 2023/24.

Lo ha comunicato il Ministero con nota 30538 dell’1 agosto 2024.

Le istituzioni scolastiche dovranno compilare la rilevazione disponibile al percorso: “Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazioni -> Rilevazione indennità sostituzione DSGA a.s. 23-24”.

Scadenza

C’è tempo fino al 30 settembre, mentre le scuole oggetto di dimensionamento dovranno farlo entro il 31 agosto.

Chi è abiltato

Soltanto il dirigente scolastico è abilitato alla validazione della rilevazione.

Saranno prese in considerazione soltanto le rilevazioni che risulteranno, alla data di acquisizione, nello stato “VALIDATO”.

