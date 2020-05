Al “Volta” di Caltanissetta si riscopre il cinema online

Oltre “Cineclub a distanza” del Liceo Malpighi e alla segnalazione che facciamo del libro interessantissimo di Fiamma Lussana, “Cinema educatore. L’Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945)”, al liceo “A.Volta” di Caltanissetta, per gli impedimenti dovuti alCovid-19, e facendo seguito alle passate edizioni del “CineVolta Film Festival”, Rassegna nazionale del Cinema scolastico, il preside Vito Parisi e il Direttore Artistico del Festival dott. Enrico Pulvirenti hanno ideato la Prima Edizione del CineVolta Film Forum, una rassegna interamente online di opere cinematografiche italiane rivolta agli studenti del biennio e del triennio.

Laboratorio di cinema e cineforum

L’idea nasce a seguito delle sospensione delle attività didattiche e dunque dalla necessità di proporre un laboratorio di Cinema, che, proseguendo progetti da alcuni avviati, permettesse attraverso il linguaggio delle immagini di alimentare la relazione educativa tra studenti e docenti con qualificati contributi esterni.

Dopo le passate esperienze, fa sapere il dirigente, relative al 2018, grazie all’attenta direzione del filmmaker nisseno Salvatore Pellegrino, gli studenti hanno realizzato il cortometraggio La curva, vincitore del Premio Aquilone alla XXI Edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, per la creatività e la sensibilità con la quale viene argomentato un tema di forte impegno sociale come il bullismo.

Il cortometraggio

A questa positiva esperienza, che pone gli studenti davanti e dietro la macchina da presa, ha fatto seguito un altro cortometraggio, ultimato a novembre 2019 dal titolo Il fuorigioco (…spiegato a una ragazza). La direzione viene affidata anche stavolta a Salvatore Pellegrino e racconta la storia di Carla, giovane ballerina che, affascinata dal gioco del calcio, lotta contro lo stereotipo che relega questo sport come attività principalmente maschile. Dopo essere stato presentato in anteprima nazionale alla Prima Edizione del CineVolta Film Festival, è stato selezionato come opera cinematografica d’apertura per questa nuova attività laboratoriale, che vede i giovani studenti del Volta vestire i panni dei critici cinematografici.

Il programma

Il CineVolta Film Forum prevede, fa sapere il preside, che il lunedì mattina ai partecipanti venga fornito il link da seguire (dal sito gratuito Raiplay.it) per la fruizione dell’opera in programma e una scheda tecnica d’approfondimento per meglio approcciarsi al film.

Il sabato pomeriggio, seguiti dalle docenti Adriana Valenza e Monica Alaimo, coordinatrici del progetto, collegandosi tramite la piattaforma digitale Zoom, gli studenti si “incontrano” virtualmente con il Direttore Artistico, per analizzare il film della settimana, approfondirne i contenuti e, con l’aiuto dei vari esperti di cinema che aderiscono all’iniziativa, far maturare nei ragazzi quel senso critico nei confronti della settima Arte che, mai come in questo momento, risulta fondamentale per meglio comprendere il nostro avvenire.

Il cineforum

Il cineforum mette al centro giovani registi italiani principalmente per due motivi: da una parte perché la trattazione per immagini in movimento viene veicolata attraverso un linguaggio cinematografico più vicino al senso estetico dei giovani fruitori e dall’altra poiché le opere selezionate trattano argomenti come l’amore adolescenziale, i conflitti familiari, l’inserimento e le difficoltà del mondo del lavoro in maniera spregiudicata e non convenzionale.