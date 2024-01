Alessandro Gassmann: “a scuola ero un pessimo studente, avevo paura di interrogazioni e voti”

L’attore Alessandro Gassmann, Dante Balestra nella seguitissima serie TV Rai “Un professore”, ai microfoni di Repubblica spiega com’era da studente e il suo rapporto con la scuola.

“Io ho avuto una pessima esperienza scolastica, sono stato un pessimo studente perché ho sempre frequentato scuole molto coercitive, molto punitive. Avevo paura delle interrogazioni, dei voti, quindi non ci andavo volentieri, era proprio un’angoscia per me. Infatti, sono sempre andato male e spesso non ci andavo. Ho cambiato parecchie scuole per problemi caratteriali. Andavo male in tutto, tranne che in geografia perché mi è sempre piaciuta, in disegno perché ho una buona mano e in italiano, diciamo, riuscivo a esprimermi, anche perché in casa vivevo con Vittorio Gassmann che ogni congiuntivo sbagliato lascio immaginare…”

Violenza sulle donne, Gassmann: “dopo questi fatti, penso che Un Professore sia una serie necessaria”

Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, Gassmann ha lasciato un pensiero sul suo profilo X: “Alla luce dei tristi fatti di cronaca di cui leggiamo e che ci spaventano, penso che una serie come “Un Professore”, dove gli adulti comunicano e si confrontano con i ragazzi, anche su temi complessi come il sesso, sia una serie utile e a questo punto necessaria. Parliamoci, confrontiamoci, ascoltiamoci, ascoltiamo i nostri figli, facciamo il nostro dovere”.