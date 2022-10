Algoritmo Gps, incontro Mi-sindacati: apertura a correggere gli errori del sistema per il prossimo anno scolastico

Si è svolto questo pomeriggio il secondo incontro tra Ministero e sindacati sulla questione Gps e algoritmo reclutamento. Dopo il primo incontro della settimana scorsa, si è ribadita l’apertura a correggere gli errori del sistema informatizzato che diversi problemi ha causato ad alcuni docenti.

Sono state tante infatti le segnalazioni, come scritto in diversi articoli e discusso nelle dirette della ‘Tecnica risponde live’, di docenti scavalcati o ignorati dall’algoritmo. Ministero che, come detto, ha aperto al dialogo con i sindacati e a discutere le loro richieste.

Le modifiche però, come già ribadito la scorsa settimana, verranno prese in considerazione solo per il prossimo anno scolastico. Con buona pace di chi sperava che potesse esserci uno spiraglio per quest’anno. Essendo già a metà ottobre, non ci sono i tempi per rimettere mano alle procedure e al momento non viene presa in considerazione nessuna alternativa, come ad esempio potevano essere le Mad.

Incontri che proseguiranno la prossima settimana quando ci si confronterà sulle immissioni in ruolo.