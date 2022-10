Allarme bomba a scuola dopo chiamata anonima, edificio evacuato ma è tutto falso: secondo caso simile in una settimana

Stamattina 28 ottobre, intorno alle 7 e 30, come riportano varie testate tra cui GenovaToday e Il Secolo XIX, è arrivata alla segreteria dell’istituto Gastaldi Abba, a Sampierdarena, Genova, una chiamata anonima, proveniente a quanto pare da un adolescente. Quest’ultimo ha denunciato la presenza di un ordigno sospetto nei locali scolastici.

Dopo l’allarme bomba sul posto sono subito intervenute le volanti e gli artificieri della polizia e l’edificio è stato evacuato. Ma dell’ordigno nessuna traccia. Allarme rientrato dopo i controlli, quindi: docenti e studenti hanno così potuto fare il loro ingresso a scuola alle ore 9.

Il precedente

Al momento sono in corso le indagini per scoprire l’autore della chiamata e per stabilire se si è trattato, magari, di uno studente che ha architettato il tutto per saltare qualche ora di lezione.

Un caso simile è avvenuto proprio una settimana fa, sempre nel genovese, per la precisione all’istituto alberghiero Marco Polo di Quarto. Anche stavolta si è trattato di un falso allarme: le verifiche hanno poi accertato che si trattasse di uno scherzo, sicuramente di pessimo gusto.