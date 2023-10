Allarme bomba, pacco sospetto davanti la scuola: attimi di paura a Campobasso, ma era solo un rifiuto speciale

In questi giorni in cui si ha notizia di numerosi attacchi terroristici in seguito all’escalation di violenza a Gaza un pacco sospetto, un involucro nero, piazzato di fronte l’ingresso di una scuola a Campobasso, ha scatenato il panico. Lo riportano vari giornali locali, come Il Giornale del Molise e Primonumero.it.

Tutto è avvenuto stamattina, all’orario di ingresso a scuola, intorno alle ore 8, davanti una scuola elementare. Il pacco sospetto è stato trovato dal personale della scuola davanti al cancello. Il dirigente scolastico ha così allertato le forze dell’ordine e in pochi minuti l’area è stata interdetta.

Si pensa ad una bravata

Il traffico è andato così in tilt. L’allarme è comunque rientrato dopo pochi minuti: ben presto è stato accertato che quel grosso involucro di plastica nera chiuso con il nastro rosso e bianco – segnalatore di pericolo – e accompagnato da un cartello ‘Non toccare’ non fosse un ordigno, ma un rifiuto speciale. Eternit per la precisione. I bambini, circa trecento, sono così potuti entrare a scuola regolarmente dopo poco tempo.

Le forze dell’ordine credono si tratti di una bravata ad opera di qualcuno che ha voluto scatenare il panico di proposito vicino ad un luogo frequentato da molte persone. Si indaga ora per risalire agli autori del gesto.