Allerta arancione Toscana: scuole chiuse in alcune zone, il presidente Giani: “Prestiamo massima attenzione”

Allerta arancione Toscana: scuole chiuse in alcune zone, il presidente Giani: “Prestiamo...

Oggi, 30 giugno, è stata diramata l’allerta meteo arancione in Toscana da mezzogiorno alle ore 8 di domani, sabato mattina 1 luglio, come riporta La Nazione. Le zone a rischio riguardano l’intero territorio regionale. Sono possibili eventi con effetti diffusi, molto intensi, persistenti, pericolosi a scala locale e sovracomunale, potenzialmente associati a danni gravi e diffusi. Lo riporta SkyTg24.

Tra questi occorre prestare attenzione agli allagamenti diffusi nelle zone depresse, delle sedi stradali e nelle aree a maggior pericolo di alluvione e all’innesco di frane nelle aree a elevata pericolosità idrogeologica. In caso di temporali inoltre si attendono fenomeni violenti con fulmini, grandine, vento forte, caduta di alberi e danni a coperture e strutture. Nel pomeriggio di sabato 1 luglio persiste l’instabilità nelle zone interne.

I provvedimenti dei singoli comuni

I singoli comuni hanno adottato dei provvedimenti di cautela. A Firenze per esempio il sindaco Dario Nardella ha firmato un’ordinanza che stabilisce dalle 12 di venerdì e fino a sabato alle 8 la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. Col provvedimento il sindaco prescrive, inoltre, ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini, parchi, zone verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Al tempo stesso, negli stessi orari, viene interrotta la fermata Cascine della linea T1 della tramvia. Viene vietata infine qualunque attività all’aperto in giardini, parchi pubblici e aree verdi cittadine.

Il Comune di Livorno ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini, dalle 12 di domani 30 giugno, alle 8 di sabato 1 luglio. Le scuole invece, saranno aperte. Agli studenti e al personale scolastico, ancora impegnati con le lezioni e con gli esami, spiegano dal Comune, si consiglia comunque di osservare scrupolosamente i consigli e accorgimenti raccomandati dalla Protezione civile a tutta la popolazione.

A Livorno oggi ci sono state forti precipitazioni con oltre 25mm di pioggia in 15 minuti. “Tutto il sistema regionale di Protezione Civile è in allerta pronto a intervenire in caso di necessità. Prestiamo massima attenzione!”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A Cecina stop alle manifestazioni all’aperto, chiuse le scuole e gli istituti ludico-ricreativi di ogni ordine e grado ad eccezione delle superiori (per consentire gli esami di maturità). Chiusi i parchi, obbligo di chiusura di tende, ombrelloni, strutture precarie. All’Isola d’Elba chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Campo nell’Elba e Portoferraio.