Allerta caldo, riaprono scuole ed atenei in California ed Arizona in condizioni estreme. In Italia potrebbe essere possibile?

Numerosi istituti scolastici negli USA si preparano alle riaperture stagionali con il fine di accogliere studenti e riprendere le attività didattiche. Ciò avviene, specie in stati federali, su base interna e secondo norme ben regolamentate e precise, relative alla disponibilità organica del personale ed eventuali opere di ammodernamento programmate. Le temperature estreme, oltre la media del periodo, che interessano al momento le secche pianure dell’Arizona e le desertiche valli californiane, mettono realmente in pericolo lo svolgimento sicuro e regolare delle attività didattiche. Numerosi edifici sono adeguati con vetusti ed obsoleti sistemi ad aria condizionata e sprovvisti di vaporizzatori o deumidificatori. Le autorità distrettuali sanitarie hanno disposto numerose raccomandazioni per docenti e studenti al fine di evitare attività con temperature esterne estreme o gestibili in sicurezza.

Ondate di caldo intense e difficoltà gestionali

Milioni di studenti stanno andando a scuola ad agosto durante la peggiore ondata di caldo mai registrata nella storia umana. I bambini di tutto il paese stanno tornando a scuola durante una pericolosa ondata di caldo, affermano preoccupate le fonti ministeriali. Gli studenti di Atlanta e San Bernardino, in California, hanno iniziato il loro anno scolastico questa settimana con temperature ben al di sopra dei 32 gradi Celsius. “Iniziamo a entrare in un territorio davvero pericoloso quando l’indice di calore è superiore a 32 gradi, perché rappresenta una minaccia significativa per la salute per i colpi di calore e le malattie da calore”, ha affermato la pediatra Dr. Lisa Patel, professoressa associato di pediatria presso la Stanford Medicine Children’s Health in California ai microfoni della CNN relativamente agli effetti diretti del caldo su bambini e ragazzi. Molti a Phoenix e in altre città della contea di Maricopa, in Arizona, hanno iniziato la scuola nonostante le recenti temperature fino a 43 °C, così calde che le persone hanno subito ustioni gravi, persino mortali per il semplice fatto di cadere a terra, come in precedenza riportato dalla CNN. Lo stesso accade a New Orleans e Baton Rouge, in Louisiana, andranno in classe la prossima settimana con massime previste intorno ai 37,8 gradi e un indice di calore di 50, che è la sensazione del calore sul corpo.

Aria condizionata unico deterrente in classe?

Oltre il 40% delle scuole negli Stati Uniti non ha o non hanno in funzione HVAC (aria condizionata potenziata e deumidificazione) o sistemi di condizionamento d’aria centralizzati, ha affermato Patel, autore principale di un recente rapporto sullo stato della resilienza climatica nelle scuole della California. Anche quelli che dispongono di un HVAC funzionante possono subire interruzioni di tensione o un calo di tensione a breve termine, poiché i sistemi antiquati di distribuzione elettrica e sovraccarichi sono spesso soggetti a guasti. Dal “Rapporto sullo stato delle nostre scuole” del 2021, c’è un divario di 85 miliardi di dollari in termini di spesa ed ammodernamento climatico secondo Mike Pickens, direttore esecutivo del National Council on School Facilities. Nel Belpaese la situazione è ben peggiore. La stragrande maggioranza degli edifici sono stati realizzati oltre 50 anni fa e non dispongono di sistemi di aria condizionata e climatizzazione, principale ragione per cui l’anno scolastico termina prima dell’avvio dell’estate.