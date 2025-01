Allerta meteo al Centro-Sud e scuole chiuse in molti comuni

Il maltempo non sembra voler cedere le regioni del Centro e del Sud Italia e dunque, oggi, lunedì 13 gennaio, è allerta meteo gialla in sei regioni, mentre nel Lazio per le successive 24-36 ore la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per il forte vento di burrasca.

Secondo quanto si legge su RaiNews, i venti persistono con burrasche abbastanza violente su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e in estensione su Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Mareggiate lungo le coste esposte.

Pioggia e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta gialla su ampi settori della Campania e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Allerta gialla anche in Campania per raffiche di vento e scuole chiuse oggi in alcuni Comuni del Sannio, Irpinia e del Salernitano.

Per le nevicate in Basilicata oggi saranno circa 70 i Comuni della provincia di Potenza, compreso il capoluogo, in cui non si andrà a scuola. I sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.

A Potenza, dove confluiscono anche gli studenti di molti altri Comuni della provincia, il sindaco ha firmato un provvedimento di sospensione straordinaria e temporanea delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le strutture educative degli asili nido e le Università, per la giornata di oggi.

In diversi Comuni, soprattutto Pollino e Vulture, dove gli accumuli di neve sono stati importanti e le strade non sono transitabili o devono essere liberate dalla neve, anche martedì sarà una giornata senza scuola.