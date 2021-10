Allerta meteo Catania: l’incredibile bomba d’acqua davanti la scuola – VIDEO

In queste ore su Catania si sta abbattendo un nubifragio mai visto. Le scuole, fortunatamente, erano tutte chiuse a seguito di un’ordinanza del sindaco.

Nel video, davanti l’Istituto Superiore Archimede, una macchina viene violentemente travolta dal getto d’acqua piovana.

L’ordinanza di chiusura della scuole del sindaco di Catania

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ieri sera, 25 ottobre, aveva dato notizia della chiusura delle scuole con un post su Facebook che preannunciava l’ordinanza ufficiale.

“Il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, MARTEDÌ 26 OTTOBRE, mi inducono a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. Le piogge ingenti, che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco lavorano incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento. Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità. Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche come quelle di Scordia, alla cui comunità ci stringiamo nel dolore, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini. A questo post, al quale vi prego di dare massima diffusione per consentire a ciascuno di organizzarsi al meglio, seguirà, come sempre, un’ordinanza specifica e dettagliata”.

Quanto ai prossimi sviluppi, non è difficile immaginare che le scuole molto probabilmente continueranno ad essere chiuse visto che sarà necessario un sopralluogo accurato degli inevitabili danni che nei vetusti edifici delle scuole si saranno di certo prodotti.