Allerta meteo rossa: chiudono scuole in 121 Comuni. L’elenco completo

Un fortissima perturbazione sta colpendo la regione Liguria e proprio nelle prossime ore si prospetta il picco di intensità massima.

Proprio per questo motivo, l’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) ha emanato una nota per diffondere il grado di allerta rossa nella parte centrale della Liguria, soprattutto le province di Savona e Genova.

Come conseguenza dall’avviso, si prevedrà la chiusura di gran parte degli istituti scolastici. Ecco tutto l’elenco con i 121 Comuni interessati alle chiusure.

Provincia di Genova

Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Genova, Isola del Cantone, Lavagna, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Montoggio, Ne, Pieve Ligure, Pieve Ligure, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Rovegno, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Uscio, Valbrevenna, Vobbia

Provincia di Savona

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare (chiuso dalle 12), Andora, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte (chiuso dalle 12), Calizzano (chiuso dalle 12), Carcare (chiuso dalle 12), Casanova Lerrone, Celle Ligure, Cengio (chiuso dalle 12), Cisano sul Neva, Cosseria (chiuso dalle 12), Dego (chiuso dalle 12), Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare (chiuso dalle 12), Millesimo (chiuso dalle 12), Murialdo (chiuso dalle 12), Noli, Osiglia (chiuso dalle 12), Pietra Ligure, Quiliano, Sassello, Savona, Stellanello, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Villanova d’Albenga, Zuccarello

Provincia di Imperia

Airole, Badalucco, Bordighera, Borgomaro, Camporosso, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Cipressa, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Isolabona, Ospedaletti, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Ranzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Soldano, Taggia, Triora, Vallecrosia, Ventimiglia, Villa Faraldi

Provincia della Spezia

Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio, Follo, Lerici, Monterosso al Mare, Pignone, Sarzana, Vezzano.