Alternanza scuola-lavoro, investita studentessa. L’assicurazione non vuole pagare e i familiari non si arrendono

Alternanza scuola-lavoro, investita studentessa. L’assicurazione non vuole pagare e i familiari non...

Il 3 giugno 2022 una studentessa diciassettenne è stata investita in bicicletta mentre si stava recando verso la ditta sede del percorso di alternanza scuola-lavoro, riportando diversi traumi e contusioni.

Nonostante fosse stata stipulata la polizza assicurativa tra l’azienda e la scuola, un ITC di San Sistino di Livenza, l’assicurazione non ha fornito riscontro alla richiesta di risarcimento danni. Come spiegano gli avvocati della famiglia della studentessa, con una nota, “in base a questa polizza, l’assicurazione cui l’istituto avrebbe dovuto intervenire. Tuttavia, passato più di un anno, tutto è ancora avvolto nel silenzio. Nonostante numerose lettere e solleciti inviati, la famiglia non ha ricevuto alcuna risposta”.

“È importante sottolineare – continua la nota – che nel contratto di polizza stipulato è chiaramente indicato che ‘la garanzia è operante per tutti gli assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate’, pertanto comprenderebbe i tragitti verso la scuola e gli impegni ad essa correlati”.

La famiglia fa sapere che non intende fermarsi di fronte a questa ingiustizia e procederà per le vie legali.