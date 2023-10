Alternanza scuola lavoro: le ore di Pcto possono davvero cambiare il futuro dei ragazzi? Il caso dei green jobs

Nel corso delle ore di Pcto, ossia di alternanza scuola lavoro, i giovani possono davvero rendersi conto di cosa vogliono intraprendere nel loro futuro lavorativo? Quanto conta l’apporto del docente per indirizzarli nelle professioni green? ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Negli ultimi anni la velocità del cambiamento sembra subire una sempre maggiore accelerazione, dovuta ai rapidi progressi della tecnologia, alla crisi climatica che impone nuovi orizzonti e un cambiamento radicale di rotta, alla nascita di nuove professioni volte alla sostenibilità. Di conseguenza la scuola, in quanto luogo istituzionale di formazione delle nuove generazioni, si trova a dover riformulare velocemente impostazioni didattiche e modelli educativi in una prospettiva orientativa volta all’equità, al benessere collettivo e al rispetto della natura.

I PCTO sviluppano le competenze trasversali e contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere perché pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’autorientamento (D.M. 774/2019). Il corso si propone di sostenere i docenti, mediante suggerimenti, proposte e modelli, nell’organizzare e realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che possano servire agli studenti ad orientarli verso le nuove professioni green e nello stesso tempo a far conoscere nuove realtà e nuovi sbocchi professionali ancora aperti e in continua espansione.

I punti tematici

I Percorsi e le Linee guida per la progettazione dei PCTO

Le Linee Guida per l’orientamento

La tutela della salute e della sicurezza degli studenti che frequentano i Percorsi alla luce della Legge 85/2023

Gli aspetti assicurativi alla luce della Legge 85/2023

Le Linee Guida per l’Educazione Civica ( Educazione stradale, sostenibilità, educazione alimentare, sport, plastic free)

Nuova Agenda di Competenze per l’Europa

Orientare alle professioni green attraverso una progettazione mirata del PCTO

PCTO e PECUP: progettare con coerenza nel rispetto degli indirizzi di studio

Livelli di progettazione dei PCTO Collegio dei Docenti Dipartimenti disciplinari Consigli di Classe

Possibili tipologie di PCTO

