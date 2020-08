Alternanza scuola lavoro, sarà difficile garantirla in sicurezza

Già nell’anno scolastico 2019/2020, a causa del lockdown prolungato, moltissimi alunni non hanno potuto svolgere o terminare il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ( Alternanza scuola lavoro). Durante l’anno scolastico 2020/2021 sarà molto difficile organizzare in piena sicurezza tali percorsi e recuperare quelli non svolti nel 2019/2020.

Nuovi scenari per i PCTO 2020/2021

Sicuramente l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha determinato nuovi scenari legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui occorrerà tenere conto per lo svolgimento delle ore di PCTO.

C’è il problema primario che almeno il 70% degli studenti italiani o non ha proprio fatto il percorso di alternanza scuola lavoro nell’anno scolastico 2019/2020 o avendolo inziato non lo ha potuto portare a termine. Questi studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado si trovano a dovere recuperare le ore di ASL non svolte l’anno precedente e in più dovranno svolgere le ore previste per l’anno scolastico 2020/2021.

Difficile garantire sicurezza e aggravio di responsabilità

Bisogna ricordare che con il DPCM del 4 marzo 2020, le attività di PCTO sono state sopsese in concomitanza della sospensione delle regolari attività didattiche.

Con la ripresa delle attività didattiche a partire dall’1 settembre e poi delle lezioni del 14 settembre, non sarà facile organizzare le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in sicurezza.

Dobbiamo sottolineare che i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, comprese le uscite per lo svolgimento dei PCTO sono ancora sospese, anche per l’anno scolastico 2020/2021. Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe decidere quali indicazioni dare rispetto allo svolgimento di questi percorsi di Alternanza scuola lavoro, anche perché vista la situazione particolare si tratterebbe di un aggravio di responsabilità.