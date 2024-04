Alto Adige, selezione per la direzione del Servizio Provinciale di Valutazione: domande entro il 26 aprile

Alto Adige, selezione per la direzione del Servizio Provinciale di Valutazione: domande...

In data 27 marzo 2024 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il Bando di selezione per la direzione del Servizio Provinciale di Valutazione delle scuole in lingua italiana.

Il termine per la presentazione della domanda è il 26 aprile 2024 entro le ore 24:00.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dai candidati ed inviata al Dipartimento Istruzione e Formazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: [email protected], oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: [email protected].

In entrambi i casi è necessario allegare un curriculum professionale con indicazione dettagliata delle esperienze lavorative nonché del percorso formativo secondo il modello “Europass” e una fotocopia di un documento d’identità.