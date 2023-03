Alunna 12enne precipita dalla finestra della scuola dopo una lezione, si ipotizza gesto volontario: ricoverata in gravi condizioni

Un altro fatto tragico avvenuto in una scuola: una ragazzina di soli dodici anni è precipitata da una finestra della sua scuola media, a Rapallo, in provincia di Genova, e adesso si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Non è possibile stabilire al momento la dinamica esatta dell’incidente. Secondo le prime testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine giunte sul posto, che hanno interrogato compagni e insegnanti, la ragazzina si sarebbe improvvisamente alzata dal suo banco, al termine di una lezione, verso le 13,30, e si sarebbe gettata giù.

Sono sotto choc i compagni di classe ed incredula e sconvolta l’insegnante che stava concludendo la lezione quando ha assistito alla caduta.

Al via le indagini

Al momento quindi l’ipotesi su cui stanno puntando gli inquirenti è quella del gesto volontario, anche se al momento non si tratta di qualcosa di certo né si conoscono, nel caso in cui lo fosse, le motivazioni che hanno spinto la giovane a decidere di farla finita o comunque di farsi del male.

La 12enne, cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dalla Croce Rossa di Santa Margherita ed è ora ricoverata in gravi condizioni, con diversi traumi, all’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

La squadra mobile della questura di Genova sta ancora vagliando le testimonianze dei presenti e cercando di capire se ci siano state delle circostanze che hanno scatenato il tutto. Come riporta La Repubblica, la bambina in mattinata avrebbe preso una nota. Non è chiaro se questo elemento sia da considerare ai fini delle indagini.

Secondo quanto riferito dalle prime persone che hanno avvicinato la ragazzina dopo la caduta, la dodicenne non ha risposto alle domande di chi le chiedeva cosa fosse successo.

Un caso simile lo scorso novembre

Solo lo scorso novembre, in una scuola media di Latina, la Corradini, un’altra studentessa è precipitata dalla finestra della sua classe, una terza media, al primo piano dell’edificio.

Immediata la chiamata ai sanitari, giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e l’eliambulanza. La ragazzina è stata dapprima soccorsa sul cortile della scuola e poi trasportata con l’elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata in codice rosso.