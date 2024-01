Alunna di otto anni si ustiona a scuola a causa di un termosifone. Indagini in corso

Arriva dalla Sicilia la notizia di un incedente che si sarebbe verificato in classe. In una scuola in provincia di Ragusa una bambina di 8 anni si sarebbe ustionata a causa dell’acqua bollente fuoriuscita da un termosifone. Secondo quanto riporta Ansa, l’alunna ha riscontrato ustioni di secondo grado sul 15% del corpo tra gambe, cosce e glutei. Le prime ricostruzioni riportano che la bambina era seduta di spalle accanto al termosifone quando una valvola, molto probabilmente difettosa, ha iniziato a perdere acqua bollente.

Immediatamente trasportata al pronto soccorso, adesso la piccola è ricoverata in terapia intensiva al centro ustioni di Catania, ma è fuori pericolo. Sul ferimento, avvenuto ieri martedì 30 gennaio, indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Ragusa.