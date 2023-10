Alunni Bes, in che modo la musica può potenziarne l’inclusione? I benefici del Pentagramma Cliccabile ODLA

Tra i benefici che la Musica offre nel percorso di crescita dei giovani studenti certamente spiccano le opportunità di potenziare l’inclusione e la creatività.

A partire dall’A.S. 2021/22, si è diffusa nelle scuole secondarie di I grado, nei licei musicali e nei conservatori di musica la tecnologia ODLA che offre un connubio tra digitale e pratica musicale tale da semplificare l’approccio ad alunni con o senza bisogni speciali.

Si tratta di un sistema con Pentagramma Tridimensionale Cliccabile che permette di trascrivere la musica al computer in modo immediato e intuitivo, perfetto per catturare l’attenzione di chiunque.

Oggi tutti i docenti potranno beneficiare in classe di questa soluzione nata proprio per rivoluzionare il concetto di scrittura musicale e abbattere tutte le barriere accorciando i tempi di apprendimento e favorendo l’inclusione e le competenze digitali.

Secondo quanto riportato da diversi casi studio pervenuti dai tanti docenti di sostegno e di musica che l’hanno già adottata per la propria classe, ODLA sta favorendo lo sviluppo veloce di capacità creative e cognitive e, per questo motivo, rappresenta uno strumento didattico particolarmente utile per gli studenti, per potenziare le loro abilità creative e digitali, nonché fargli acquisire maggiore padronanza del linguaggio musicale.

Inoltre, grazie all’importante supporto economico del PNRR (Piano Scuola 4.0), ogni scuola può dotarsi di una o più tastiere ODLA con maggiore semplicità, in modo da portare le proprie classi di nuova generazione ad una Evoluzione decisiva in termini di Inclusione e Accessibilità.

Gli insegnanti (in modo particolare quelli di sostegno) possono trovare molto utile il fatto che ODLA si stia rivelando molto adatta per alunni con:

Le Scuole pubbliche possono ritrovarla nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e, sul sito odlamusic.com, è disponibile anche ai privati e tramite la Carta del Docente.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO