Alunni con disabilità, garantito il sostegno anche in attesa di rinnovo dei certificati

Di certificazioni degli alunni con disabilità si occupa la nota prot. 1248 del 15 luglio 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni ai Dirigenti scolastici per l’avvio del prossimo anno scolastico.

La nota relativa alle iscrizioni all’a.s. 2020/2021 ha previsto che per gli alunni/studenti con disabilità le iscrizioni effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L..

In proposito, il M.I. ha comunicato chel’INPS, dopo la sospensione dovuta al Covid-19, ha riattivato le attività di visita diretta dal 22 giugno 2020.

In caso di verbali indicanti una data di revisione, il DL n. 90/2014, convertito in Legge n.

114/2014, all’articolo 25, comma 6-bis, ha previsto che, in attesa dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Sulla base di quanto sopra, il M.I. invita i Dirigenti scolastici a garantire tutti i supporti e i sostegni ad alunni per i quali sia stato richiesto il rinnovo della Diagnosi funzionale, in caso di rivedibilità della stessa. Nei casi di rinnovo della Diagnosi funzionale, anche in occasione del passaggio di grado, la famiglia provvederà a produrla appena possibile, senza che la mancata presentazione determini discontinuità all’assistenza e al sostegno didattico.