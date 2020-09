Alunni Down: i genitori esclusi dalla scuola

Le famiglie aderenti a Coordown onlus, il Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down, denunciano in una lettera spedita al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Vogliono mettere a tacere la nostra voce e quella dei nostri figli, escludendoli dalle decisioni che riguardano direttamente le loro vite”.

Il timore è legato al nuovo modello Pei che il Ministero si appresta a varare, con le linee guida che cambiano la natura del Gruppo di lavoro per l’inclusione (Glo), rendendolo organo collegiale. Se questo avviene, scrivono i genitori: “la famiglia dello studente disabile partecipa con un solo voto rispetto all’intero corpo docente, che appare di fatto l’organo esclusivo ad esprimere un qualsiasi parere in autonomia e, quindi, idoneo ad approvare un Pei che non vede più il parere della famiglia vincolante per poter essere approvato. Questa è solo la punta di un iceberg che contiene una serie di iniquità a discapito dello studente con disabilità e della sua famiglia”.

“Tali nuove regole, se così approvate, apporteranno alla delicatissima materia dell’inclusione scolastica dei nostri figli”, per cui “l’unica, inesorabile, dolorosissima strada sarà l’apertura di una stagione di contrasti e contenziosi che si porteranno avanti fino ai massimi livelli mondiali di giustizia”.

A questi scogli, si aggiungono gli altri dovuti alla la mancata nomina degli insegnanti di sostegno, degli Assistenti specialisti e degli Assistenti educativi e culturali.