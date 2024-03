Alunni stranieri, le parole di Valditara fanno discutere: come accoglierli? Che tipo di didattica adottare?

In questi giorni si è parlato moltissimo di integrazione degli alunni stranieri a scuola, soprattutto dopo le recenti affermazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Come gestire classi formate anche dagli Alunni Nuovi Arrivati in Italia (NAI)? VAI AL CORSO

In un contesto educativo sempre più diversificato, l’integrazione degli Alunni Nuovi Arrivati in Italia (NAI) rappresenta una sfida e un’opportunità per le scuole italiane. Questo processo richiede non solo competenze linguistiche e didattiche, ma anche una profonda comprensione delle esperienze migratorie e delle diverse culture presenti in classe.

In questo contesto, l’utilizzo degli strumenti digitali emerge come un valido alleato per accelerare i processi di inclusione. Il digitale offre opportunità uniche per attivare strategie di apprendimento linguistico e recuperare le eventuali lacune scolastiche degli studenti NAI. Attraverso l’impiego di tecnologie informatiche, è possibile progettare e sviluppare attività educative che favoriscano la socializzazione e l’integrazione degli alunni appena arrivati in Italia.

Chi Sono i NAI e la scuola inclusiva

Gli Alunni Nuovi Arrivati in Italia (NAI) rappresentano una variegata gamma di individui provenienti da diverse parti del mondo, con esperienze e culture diverse. L’inclusione di questi studenti richiede un approccio olistico che consideri non solo le loro necessità educative, ma anche i loro diritti legali e il contesto migratorio che li ha condotti in Italia.

Costruire un contesto favorevole all’incontro tra culture

La creazione di un ambiente accogliente e inclusivo richiede l’adozione di strategie organizzative e didattiche mirate. Dal Protocollo di Accoglienza degli alunni NAI alla definizione di pratiche condivise all’interno delle scuole, è essenziale promuovere una cultura di accoglienza e rispetto reciproco.

Gestione della classe plurilingue e approccio educativo basato sulla valorizzazione delle diversità culturali

L’approccio educativo deve essere incentrato sulla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche presenti in classe. Con conoscenza e rispetto per la lingua madre degli studenti e strategie come il Translanguaging e l’Universal Design for Learning (UDL), è possibile creare un ambiente inclusivo e stimolante per tutti.

Strumenti digitali per l’insegnamento e l’apprendimento della L2

L’era digitale offre una vasta gamma di strumenti e risorse per facilitare l’apprendimento linguistico degli studenti NAI. Dal Digital Storytelling al Total Physical Response (TPR), le tecnologie digitali possono trasformarsi da semplici supporti informatici a risorse pedagogiche dinamiche e coinvolgenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Integrare gli alunni nuovi arrivati in Italia (Nai), in programma dal 22 marzo, a cura di Antonia Cannito.

Nel webinar si esplorerà un punto cruciale per costruire un ambiente inclusivo: il Protocollo di Accoglienza. Questo strumento fornisce linee guida essenziali per accogliere e supportare gli studenti NAI nei loro primi passi nel sistema scolastico italiano.

Saranno approfondite anche le modalità di progettazione di un Protocollo di Accoglienza efficace, che includa non solo aspetti pratici come l’assegnazione di tutor e la valutazione delle competenze linguistiche, ma anche una dimensione empatica e culturale. In questo modo, i partecipanti potranno apprendere strategie concrete per creare un ambiente favorevole all’apprendimento e alla valorizzazione delle diversità presenti in classe.

Il webinar si propone di sostenere i docenti nell’elaborazione di piani e strategie per l’integrazione e l’inclusione degli alunni NAI. Attraverso una panoramica completa delle loro esigenze specifiche, si forniranno strumenti per promuovere un’educazione interculturale e per pianificare percorsi differenziati che tengano conto del loro svantaggio linguistico.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

