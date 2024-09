Alunno con disabilità cade dal quarto piano della scuola, il prof di sostegno si sarebbe allontanato lasciandolo solo: indagato

Una vicenda complessa: qualche mese fa abbiamo trattato il caso di uno studente con autismo trovato riverso a terra a scuola, in un liceo di Roma, precipitato dal quarto piano dell’istituto. Il giovane, per fortuna, non rischia più la vita, anche se la riabilitazione è particolarmente lunga.

L’indagine sul docente di sostegno

Come riporta La Repubblica, intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull’insegnante di sostegno che avrebbe dovuto controllare il giovane. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime colpose. L’insegnante si sarebbe allontanato qualche minuto prima della fine della lezione. E proprio in quei minuti il ragazzo avrebbe vagato in solitaria per l’istituto fino a buttarsi giù dalla finestra.

Il professore avrebbe dovuto sorvegliare e accompagnare il ragazzo fino allo scuolabus che poi lo avrebbe accompagnato a casa.

Il ragazzo forse non camminerà più

Dopo tre mesi di ricovero in prognosi riservata e diverse operazioni al bacino e alla colonna, la prognosi è stata sciolta e ha iniziato le terapie riabilitative. Difficilmente tornerà a camminare. Il primo passo per gli inquirenti è ascoltare il ragazzo, dopo il lieve miglioramento delle condizioni, e capire quali sono state le motivazioni dietro al gesto. Inoltre sembrerebbe che quel giorno il ragazzo nelle prime due ore non sia entrato in classe.