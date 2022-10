Alunno con disabilità in 10 anni cambia 17 docenti di sostegno, molti dei quali non specializzati

Il caso ci viene segnalato dal sindacato di Marcello Pacifico, l’Anief: a quanto pare un alunno con disabilità in 10 anni ha cambiato 17 docenti, molti dei quali non specializzati, al punto che la famiglia ha deciso di portare via da scuola il ragazzo.

La Tecnica della Scuola sul tema interroga i propri lettori. Ogni anno oltre 5mila docenti di sostegno chiedono di andare su materia, scaduto il vincolo di permanenza quinquennale: andrebbe impedito?

Si tratterebbe di un alunno pugliese con autismo: “La famiglia, esasperata, alla fine ha alzato bandiera bianca, e ha deciso di fare studiare il figlio a casa assistito da un insegnante privato” riferisce il sindacato.

“Basta, ci siamo arresi”, ha chiosato la madre del giovane, anche lei insegnante e ben consapevole delle criticità di un sistema scolastico privo di risorse ma ricco di docenti precari non specializzati.

L’Anief cita il caso “del Piemonte: su 1.307 posti di sostegno alla primaria solo 46 sono andati a un vincitore di concorso; stesso discorso in Veneto (114 su 1.538) e Lombardia (481 su 3.396)”. Le poche assunzioni in ruolo di docenti di sostegno “ha prodotto effetti a cascata che molte famiglie conoscono bene, tra cattedre rimaste scoperte”, con scuole che ad un mese dal nuovo anno scolastico stanno aspettando l’80% degli insegnanti di sostegno, ma anche “orari ancora provvisori e supplenti” improvvisati. I presidi fanno quello che possono e tamponano con supplenze temporanee, con cambi di docenti obbligatori in corso d’anno.

Di recente, peraltro, abbiamo segnalato, in riferimento al focus del ministero dell’Istruzione, che se dieci anni fa per il sostegno venivano impiegati nel 40% dei casi supplenti non specializzati e nel restante 60% dei casi insegnanti di ruolo con specializzazione sul sostegno, oggi le percentuali sono invertite: in 6 casi su 10 ad affiancare un alunno con disabilità è un insegnante senza preparazione specifica.