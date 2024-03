Alunno iperattivo di Ladispoli: a scuola arriva un preside reggente

Ci sono sviluppi nella vicenda del bambino iperattivo sospeso dalle lezioni per 21 giorni.

Dalle informazioni in nostro possesso, Riccardo Agresti il preside della scuola, l’Istituto comprensivo Corrado Melone di Ladispoli, a partire dalla prossima settimana non sarà in servizio nel suo istituto che è stato assegnato in reggenza ad un altro dirigente della provincia.

Così come è stato assegnato ad un altro dirigente il comprensivo di Cerveteri di cui era reggente Riccardo Agresti.

Sui motivi della assenza del dirigente dal comprensivo Melone di Ladispoli non trapela nulla anche se c’è chi parla di un provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale.

C’è da dire che, in ogni caso, a partire dal prossimo settembre il preside Agresti sarà in pensione.

Un altro fatto è certo: Agresti è anche un personaggio piuttosto discusso tanto che in più di una occasione è stato al centro delle cronache locali.

Come era accaduto nel 2018 quando l’assessore all’Istruzione della cittadina laziale aveva addirittura diramato un comunicato ufficiale pubblicato nel sito del Comune che si apriva con le parole “Il vero problema della scuola di Ladispoli è l’egocentrismo del preside”.