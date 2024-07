Alunno si diploma con 100 al liceo: “Mi dissero il fare il professionale. Ho trovato prof che ci facevano spostare le verifiche”

Sono moltissime le storie particolari degli studenti che hanno svolto la maturità quest’anno. Tra loro, come riporta Il Corriere della Sera uno studente di origine egiziana che ha conseguito il voto di 100 in un liceo scientifico di Milano.

Orientamento sbagliato?

Dalle scuole medie è uscito con il consiglio orientativo che gli indicava un istituto professionale. E invece il ragazzo, ammesso agli esami di maturità con una media del 9.75, è stato uno dei 7 alunni del suo liceo scientifico che si sono diplomati con cento.

Proseguirà con Medicina, se passerà il test a fine luglio, oppure con Ingegneria: il test del Politecnico lo ha superato in quarta. “Non ho mai capito perché mi avevano consigliato un’altra strada, dato che nelle materie scientifiche andavo bene”, ricorda.

“Ho trovato professori comprensivi: ci davano l’ok a spostare il compito il classe, ricordandoci che nel futuro alcune cose non avremmo potuto spostarle”, racconta.

Troppo giovane per la maturità, la scuola le dice di ripetere l’anno: 16enne si diploma con 100 e lode

Tutto è bene quel che finisce bene: oggi abbiamo parlato di una studentessa che è riuscita a svolgere l’esame di maturità a soli sedici anni nonostante la burocrazia della scuola, inizialmente, glielo avesse impedito. Ad intervenire, dopo una segnalazione del portale Skuola.net, è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La ragazza, dopo aver iniziato la carriera scolastica con la cosiddetta “primina”, una volta arrivata alle superiori decide infatti di frequentare un indirizzo liceale in 4 anni. Da qui la sua giovane età al momento della maturità. Ma purtroppo, poco prima di svolgerlo, lei e la sua famiglia hanno ricevuto una brutta sorpresa.

La ragazza, che ha una media di voti alta, per la scuola, è risultata “troppo giovane” per il diploma, il suo mese di nascita non rientrava nei parametri per iscriversi nel percorso abbreviato. Con tante scuse per l’errore, la scuola propone una soluzione: l’iscrizione ad un quarto anno “standard” nel 2024 e Maturità nel 2025.

La mamma però non si è arresa: ha cercato l’attenzione dei media e il caso è arrivato fino a Viale Trastevere. Così la giovane ha potuto conseguire il diploma, ottenendo 100 e lode.