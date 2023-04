Un’altra amante nella vita dell’ex boss Messina Denaro, ancora una docente di Campobello: “mi aveva detto di essere un medico in pensione”

Dopo l’arresto della docente Laura Bonafede, avvenuto nella mattina del 13 aprile, per i reati di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento, con l’aggravante di avere favorito l’organizzazione mafiosa, si sono aperti altri scenari inaspettati sulla vita sentimentale dell’ex boss Matteo Messina Denaro.

Ricordiamo che la docente Laura Bonafede, 56 anni e di Campobello di Mazara, aveva instaurato con il boss una lunga relazione sentimentale tra il 2007 e il 2017, testimoniata da vere e proprie lettere d’amore e dediche che si sono scambiati negli anni.

Secondo quanto dichiarato da Repubblica, cinque giorni dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro si è presentata in una caserma dei carabinieri un’altra donna, sempre docente, dicendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con quell’uomo visto in televisione. “Mi aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi — ha spiegato — e che era un medico anestesista in pensione”. Ad interrogarla, quel giorno, c’era anche il procuratore aggiunto Paolo Guido, che l’ha incalzata con tante domande. La docente sembrerebbe anche amica dell’altra amante, Laura Bonafede.

Nella ricostruzione dei fatti Messina Denaro avrebbe corteggiato la donna anche se sposata ed era nato un rapporto. A non convincere è la non conoscenza della vera identità dell’ex boss, visto he la docente in questione è moglie di un arrestato per mafia ritenuto vicino al boss di Campobello di Mazara Franco Luppino.

Inoltre, nelle pagine della misura cautelare vengono fuori l’irritazione e la gelosia della maestra verso l’ultima frequentazione del capomafia. L’amica di Messina Denaro viene chiamata in codice dalla Bonafede Sbreghisi.

Laura Bonafede, la ds della sua scuola: “In classe accarezzava i bimbi, fuori incontrava un carnefice. Non potevamo immaginarlo”

“Nessuno di noi poteva immaginare quello che sta emergendo. L’intera scuola – e lo sono io per prima – è sotto choc, traumatizzata da tutto quello che è venuto fuori. E’ bene che la magistratura vada sino in fondo per far emergere tutta la verità”, ha detto la preside, che sembra alquanto scioccata.

CONTINUA A LEGGERE