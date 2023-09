Ambienti di apprendimento flessibili e sostenibili grazie al Piano Scuola 4.0: le nuove soluzioni di Archicart

Separare due ambienti didattici con una parete scorrevole e recuperare all’occorrenza lo spazio originario. Oppure creare nuovi spazi di aggregazione, studio e lavoro per studenti e docenti, con pareti divisorie smontabili e reversibili.

In un periodo storico in cui le esigenze, non solo quelle della didattica, sono in continua trasformazione, siamo chiamati a raccogliere la sfida puntando alla flessibilità e la sostenibilità ambientale. Perché le scelte di oggi non abbiano ricadute negative sulle generazioni future.

I divisori mobili e amovibili di Archicart rientrano fra le spese del fondi PNRR a valere sulle voci di Arredo innovativo o di Piccoli interventi a carattere edilizio, e stanno aiutando le scuole in questo momento di trasformazione e rinnovamento dell’infrastruttura scolastica.

Per ulteriori info visita il sito https://www.archicart.com o contatta il team Archicart su [email protected] | 095.7184730

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO