Ambienti didattici innovativi, 159 milioni per la scuola dell’infanzia: scadenza 17 giugno

In arrivo, per le scuole dell’infanzia, un finanziamento complessivo di 159 milioni di euro per arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali.

Per ottenere fino ad un massimo di 75.000 euro per istituto, le scuole interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 17 giugno 2022.

Il finanziamento si riferisce all’avviso dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, previsto nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’oobiettivo è promuovere l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta previste.

Potranno partecipare all’avviso le istituzioni scolastiche statali con sezioni di scuola per l’infanzia attive, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Le scuole potranno presentare le proposte progettuali accedendo all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/.

Saranno ammesse a finanziamento le candidature regolarmente presentate, fino al limite delle risorse disponibili.