Ampliamento dell’offerta formativa, modalità di assegnazione delle risorse finanziarie [DECRETO]

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 199 del 16 ottobre 2023 recante le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere intervneti di ampliamento dell’offerta formativa e di semplificazione del sistema di istruzione.

La dotazione finanziaria è ripartita, sulla base dei fabbisogni rilevati, come di seguito indicato:

a) euro 6.300.000,00 per la realizzazione di strumenti digitali, a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati al miglioramento e all’implementazione dei servizi individuati all’interno del Piano di semplificazione per la scuola, nonché allo sviluppo della piattaforma, già in uso da parte delle istituzioni scolastiche, per la rendicontazione delle progettualità di ampliamento dell’offerta formativa al fine di rafforzarne le funzioni di documentazione, monitoraggio e valutazione;

b) euro 300.000,00 per il finanziamento di progettualità finalizzate al potenziamento delle competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti, allo scopo di favorirne la consapevolezza in termini di responsabilità individuale e sociale, a partire dalla promozione della cultura della sicurezza stradale;

c) euro 3.000.000,00 per interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche i cui beni, necessari a realizzare la propria offerta formativa e a perseguire le proprie finalità istituzionali, siano stati sottratti o danneggiati a causa di furti o atti vandalici.

Gli interventi saranno realizzati dalle seguenti Direzioni:

Direzione generale per i sistemi informativi e per la statistica

Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

