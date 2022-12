Ampliamento dell’offerta formativa, on-line Scuola+ con avvisi e progetti in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

Ampliamento dell’offerta formativa, on-line Scuola+ con avvisi e progetti in collaborazione con...

Le scuole hanno da oggi a disposizione un nuovo strumento per accedere ad avvisi pubblici e progetti realizzati in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole.

Si tratta di “Scuola+”, raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets, una sezione del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito che contiene già cinque Avvisi relativi ai seguenti ambiti di progettazione: l’inclusione e la sensibilità sociale, il contrasto alle mafie e la valorizzazione della cultura della legalità, la tutela dell’ambiente per la costruzione di un futuro sostenibile, l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e la promozione della lettura.

Dopo aver selezionato gli Enti del Terzo settore, idonei alla co-progettazione di iniziative da realizzare con le Istituzioni scolastiche, ora si entra nel vivo, con i bandi per le scuole. Le attività proposte hanno lo scopo di ampliare e qualificare l’offerta formativa, potenziandone le caratteristiche di equità, qualità e inclusività.

Le scuole interessate potranno presentare la candidatura per ricevere il finanziamento necessario a realizzare le loro iniziative da domani, 21 dicembre 2022, al 31 gennaio 2023. I progetti realizzati dalle scuole saranno oggetto di valutazione qualitativa ex post da parte del Ministero, che si avvarrà anche del contributo e dell’esperienza di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), al fine di promuovere e valorizzare la diffusione di buone pratiche.

Tutti i progetti dovranno essere conclusi entro giugno 2024.