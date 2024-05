Franco Anelli, morto rettore Cattolica Milano. Frassinetti: “Da ex studentessa dell’ateneo sono molto addolorata”

Purtroppo, è notizia di stamattina, 24 maggio, è morto Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Il Corriere della Sera, il 60enne si sarebbe tolto la vita. Il suo mandato, iniziato nel 2013, era in scadenza.

Da quanto si apprende, il professore si sarebbe gettato da una finestra del suo appartamento, al sesto piano. Questa la nota dell’ateneo: “La Comunità dell’università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale Anelli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Franco Anelli, chi era

Nato a Piacenza il 26 giugno 1963, dove si è diplomato al liceo scientifico “Lorenzo Respighi”, Anelli ha poi conseguito la laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano, e successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1998 è diventando avvocato cassazionista. È stato professore ordinario di diritto civile presso la sede di Piacenza della Cattolica fino al 2012.

Nel 2020 è stato rieletto per il suo terzo e ultimo mandato. Il 13 maggio 2022 Papa Francesco lo ha nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. Nei giorni scorsi era iniziata la procedura per la nomina del suo successore per il quadriennio 2024-2028.

Franco Anelli, le parole di cordoglio di Frassinetti

Immediate le reazioni sgomente alla notizia, tra cui quella di Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito: “Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del Rettore della Cattolica, Prof. Anelli. Da ex studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono particolarmente colpita ed addolorata per questo tragico fatto”, queste le sue parole.