Annalisa e la maturità: “Ero secchiona, risucchiata dai libri”. Il suo prof di lettere e il commento sul suo aspetto all’orale

La cantante Annalisa Scarrone, classe 1985, intervistata a Radio Subasio, ha raccontato qualche giorno fa un aneddoto sulla sua maturità, facendo prima i complimenti ad uno studente, presente nel pubblico, neo diplomato al liceo classico.

“Io ero secchiona, ormai lo sanno tutti. Mi ricordo che sono andata a fare l’orale di maturità ed ero stata talmente risucchiata dal vortice dei libri e dello studio che avevo un colore di pelle strano e il professore di lettere mi ha detto: ‘ti sei lavata con il detersivo?’. Carino”, ha detto sarcastica.

Maturità 2024, per più di 9 studenti su 10 l’esame è fonte di stress: rito di passaggio obbligato o inutile?

Probabilmente Annalisa è stata vittima di stress come moltissimi studenti alle prese con la maturità. La fatica mentale, il malessere fisico e il senso di impreparazione creano un vero e proprio “triangolo delle Bermuda” per gli studenti. Una ricerca di Skuola.net, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Di.Te.”, ha rilevato che il 91% dei maturandi considera l’esame una fonte di tensione e stress. Il 65% degli studenti giudica questo stress elevato, e l’89% teme di non essere sufficientemente preparato.

L’ansia da esame sta modificando le abitudini alimentari e il sonno dei maturandi. Il 36% degli studenti mangia di più, il 24% di meno, e il 52% dorme male o poco. I disturbi del sonno colpiscono quasi 7 studenti su 10, con il 16% che dorme troppo.

L’eccessivo consumo di sostanze stimolanti è preoccupante. Il 29% dei maturandi ha aumentato l’assunzione di caffeina, il 10% di bevande energizzanti e il 19% di entrambe. Inoltre, 1 studente su 3 ricorre a farmaci per limitare l’affaticamento, e il 29% ha incrementato il numero di sigarette giornaliere.

Per sfuggire alla tensione, alcuni studenti aumentano il consumo di alcol e droghe. Il 15% conferma le abitudini già esistenti, mentre il 20% aumenta ulteriormente i consumi. Tuttavia, molti cercano conforto nello smartphone, con il 70% che confessa di aver aumentato il tempo speso su social e giochi online.