Anno di formazione e prova 2024/2025, riparametrato ai giorni di servizio effettivo per i docenti immessi in ruolo entro il 31 dicembre del 2024

La nota 1765 del 15 gennaio 2025 ha disposto la riparametrazione del servizio da prestare, al fine del superamento dell’anno di prova in rapporto alla durata effettiva del contratto a tempo indeterminato per i docenti immessi in ruolo entro il 31 dicembre del 2024.

Rimodulazione del servizio



A seguito della nota n° 202382 del 26 novembre 2024 con la quale erano state date disposizioni in merito all’anno di formazione e prova, al fine di sciogliere i molti dubbi emersi, in merito alla durata dell’anno di prova per i docenti immessi in ruolo entro il 31 dicembre del 2024, con la nota del 15 gennaio del 2025 n° 1765 è stata disposta la riparametrazione del servizio da prestare al fine del superamento dell’anno di prova in rapporto alla durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

Servizio minimo previsto

L’eccezionalità della nota del 15 gennaio del 2025 n° 1765, fa riferimento alla disposizione legislativa che prevede, quale vincolo primario, per il superamento dell’anno di formazione e prova, lo svolgimento di un servizio effettivo in attività didattiche pari a 120 giorni e a non meno di 180 giorni di servizio comprendente anche i periodi festivi e di sospensione delle attività didattiche oltre alle attività formative.

Percorso formativo

Il percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, si svolge attraverso le attività formative volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.

Articolazione del percorso formativo

Le 50 ore previste di formazione sono distinte in 4 fasi: una prima fase consistente in incontri propedeutici e di restituzione finale della durata di 6 ore, una seconda fase della durata di 12 ore consistente in attività formative laboratoriali; una terza fase detta Peer to Peer, consistente in attività di osservazione in classe della durata di 12 ore e una quarta fase consistente in formazione on line per complessive 20 ore.