Anno scolastico 2024/25: scadute le 150 preferenze, cosa succede adesso? – DIRETTA 07/08 ORE 11,00

Siamo agli sgoccioli: fino alle ore 14 del 7 agosto 2024 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Lo ha comunicato il MIM con avviso del 25 luglio.

Lo stesso Ministero ha predisposto anche un’apposita pagina con indicazioni utili e alcune faq.

E adesso, cosa succede? La diretta della Tecnica risponde live

La domanda è presto fatta, una volta scaduto il termine per il conferimento delle supplenze annuali, quali saranno le prossime tappe? Sarà un altro mese caldo, quello di agosto, con le immissioni in ruolo ma non solo. Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 07 agosto alle ore 11,00, ospite Serena Morando del centro nazionale Flc Cgil. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA