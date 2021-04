Antonello Giannelli confermato presidente Anp per altri tre anni

Antonello Giannelli è stato confermato alla guida dell’Anp, l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola: l’elezione è avvenuta al termine del XII congresso nazionale della stessa organizzazione sindacale.

La scelta arrivata con il voto on line

L’individuazione di Giannelli è giunta a seguito della votazione on line, con un sistema telematico certificato, al quale hanno preso parte 180 delegati Anp collegati da tutte le Regioni italiane.

Chi è Antonello Giannelli? Il presidente Anp è nato il 1° luglio 1959, è laureato con lode in Fisica all’’università di Bari, ha guidato diversi istituti superiori di secondo grado, anche di Roma, come dirigente scolastico ed è anche ispettore tecnico del ministero dell’Istruzione.

In carica fino al 2024

La sua prima elezione come presidente dell’Anp risale al 2017, quando interruppe dopo 27 anni la guida incontrastata di Giorgio Rembado a capo del primo sindacato dei dirigenti scolastici italiani. Con l’elezione odierna, Antonello Giannelli rimarrà in carica come presidente Anp fino al 2024.

