Apertura Gps 2024, a quando? Si possono correggere titoli o servizi dichiarati nel passato? La risposta dell’esperto

La pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa alla procedura di aggiornamento, trasferimento e nuova inclusione nelle GPS di prima e seconda fascia per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 riguardante il personale educativo e docente di tutti gli ordini di scuola è imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, avverrà tra il 2 e il 3 aprile.

Graduatorie Gps, si può correggere quanto dichiarato?

Sono moltissimi i dubbi di coloro che dovranno fare domanda per inserirsi in queste graduatorie o aggiornarla. Ad esempio: è possibile correggere quanto dichiarato in una domanda precedente? Ecco la risposta del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara, fornita nel corso dell’ultimo appuntamento con La Tecnica Risponde Live di ieri, 28 marzo.

“Correggere non è possibile. Se c’è stato un errore, la correzione può essere solo fatta tramite decreto della scuola che non riconosce il punteggio e lo ricalcola correttamente con un decreto ad hoc. Questo accade normalmente quando ogni anno un docente inserito in Gps ha un contratto di supplenza e il dirigente ha l’obbligo di verificare tutti i titoli inseriti. Se ci fosse un errore potrebbe intervenire con un decreto, un atto di correzione. L’autocorrezione, invece, non esiste”, ha detto.

“Se il punteggio è stato già registrato, inserendo un titolo o un titolo piuttosto che un altro, in questo caso non si può intervenire, questo per tutto ciò che è stato dichiarato nel pregresso. Il sistema stesso respinge il tentativo di correzione. Invece si può fare un’altra cosa: inserire qualcosa che non è stato inserito nel passato. Ciò può essere dichiarato ex novo, per la prima volta”, ha aggiunto l’esperto.

Modalità presentazione domanda

I docenti e gli educatori che intendono presentare la domanda devono presentarla unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica, pena l’esclusione, in un’unica provincia e avendone i titoli possono chiedere l’inserimento per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda:

I soggetti già inseriti nelle graduatoria GPS del precedente triennio, i quali volendo possono chiedere il trasferimento ad altra provincia;

I soggetti inseriti in GAE a condizione di in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE;

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2023/2024;

I soggetti che si iscrivono per la prima volta essendo in possesso dei requisiti previsti dall’O.M. per la prima o per la seconda fascia;

I soggetti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno nel VII ciclo;

I soggetti che hanno conseguito i titoli richiesti all’estero a condizione che abbiano l’attestato di riconoscimento italiano.

Possono inoltre presentare la domanda con riserva:

I soggetti che conseguono il titolo di abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno del 2024;

I soggetti che avendo conseguito il titolo richiesto all’estero abbiano presentato domanda di riconoscimento entro la data di scadenza della domanda per l’iscrizione in GPS.

Possono inoltre iscriversi nelle specifiche graduatorie gli educatori in possesso dei requisiti richiesti per accedere nella prima o nella seconda fascia.