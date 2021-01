Arcuri: dopo gli ultra 80enni, vaccini ai prof. Test rapidi nelle scuole

Il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri nel corso del report settimanale sulla gestione dell’epidemia, ha precisato: “Vaccino da febbraio agli ultra 80enni, poi i professori. Pronti a distribuire test rapidi nelle scuole”.

“Il piano precisa le categorie in ordine di tempo: prima medici, infermieri e personale operante nei presidi ospedalieri e ospiti di Rsa (1 milione e 800mila persone). Si prosegue già dal prossimo mese di febbraio con le persone che hanno più di 80 anni, poi con operatori servizi pubblici essenziali, personale docente e non docente perché le scuole possano funzionare in sicurezza, forze dell’ordine, fragili e detenuti”.

“Abbiamo una dotazione di test rapidi sufficiente e se ci verrà detto che è necessario utilizzarli massicciamente nelle scuole li invieremo rapidamente. Siamo i primi in Europa. Lavoriamo perché entro l’autunno si possano vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno, facciamo il tifo perché siano tutti, ma serve che arrivino i vaccini, noi non li produciamo. L’immunità si raggiunge intorno all’80% e si tratta di 48 milioni di connazionali”.